Убийцу экс-премьера Японии Абэ признали вменяемым

Фото: Katsuhiko Hirano/AP/TASS

Задержание 41-летнего Тэцуи Ямагами (в центре), подозреваемого в покушении на убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший летом 2022 года бывшего премьера страны Синдзо Абэ, по итогам принудительной психиатрической экспертизы признан вменяемым, сообщает телеканал TBS. Из закрытого медицинского учреждения его перевели в полицейскую тюрьму города Нара. 13 января мужчине должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

По данным следствия, районная прокуратура установила, что Ямагами может быть привлечен к уголовной ответственности на основании заключения психиатра, — сказано в сообщении.

Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Ямагами выстрелил в экс-премьера дважды из самодельного оружия, ранив его в шею и грудь. Политика доставили в больницу, где он скончался от потери крови.

Ямагами считал Абэ последователем религиозной организации «Церковь объединения». Мужчина неоднократно заявлял о своей ненависти к этой организации. По данным СМИ, его мать долгое время состояла в ней и пожертвовала в общей сложности 100 млн иен.

Первоначально Ямагами планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени экс-премьера. В организации официально заявили, что Абэ не имел никакого отношения к ее деятельности.