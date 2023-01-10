Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший летом 2022 года бывшего премьера страны Синдзо Абэ, по итогам принудительной психиатрической экспертизы признан вменяемым, сообщает телеканал TBS. Из закрытого медицинского учреждения его перевели в полицейскую тюрьму города Нара. 13 января мужчине должны предъявить обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.
По данным следствия, районная прокуратура установила, что Ямагами может быть привлечен к уголовной ответственности на основании заключения психиатра, — сказано в сообщении.
Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Ямагами выстрелил в экс-премьера дважды из самодельного оружия, ранив его в шею и грудь. Политика доставили в больницу, где он скончался от потери крови.
Ямагами считал Абэ последователем религиозной организации «Церковь объединения». Мужчина неоднократно заявлял о своей ненависти к этой организации. По данным СМИ, его мать долгое время состояла в ней и пожертвовала в общей сложности 100 млн иен.
Первоначально Ямагами планировал убить главу «Церкви объединения». Поняв, что сделать это будет трудно, он решил выбрать в качестве мишени экс-премьера. В организации официально заявили, что Абэ не имел никакого отношения к ее деятельности.