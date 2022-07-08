Экс-премьер Японии Абэ скончался после покушения

Фото: Global Look Press

Синдзо Абэ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение во время его выступления в городе Нара, умер от полученных ранений, сообщает японское ТВ. 67-летний политик скончался в больнице, не приходя в сознание. Злоумышленник выстрелил в него дважды в спину. Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, также кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Ему проводился непрямой массаж сердца.

Позднее СМИ сообщили, что у экс-премьера остановилось сердце, в экстренных службах подтвердили эту информацию Экс-премьера доставили в больницу Университета префектуры Нара в бессознательном состоянии. В медучреждении ему сделали переливание крови.

Подозреваемый в нападении, 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, был задержан. Он заявил, что намеревался убить экс-премьера, поскольку был недоволен его деятельностью.

При задержании у нападавшего изъяли оружие, которое, по предположениям полиции, изготовлено вручную. Кроме того, установлено, что мужчина в течение трех лет был служащим морских сил самообороны Японии.