У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
17:21, 15 октября 2021
Игорь ЧуянФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, задержанный в Черногории, имел при себе и использовал паспорт гражданина Украины на другую фамилию. Мужчину арестовали в Тивате по ордеру РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ Высшего суда в Подгорице.
В октябре черногорский портал Borba опубликовал фото пластиковой карточки временной регистрации и разрешения на работу в Черногории на имя гражданина Украины Игоря Левина с датой рождения 22 июля 1966 года. Документ был выдан черногорским МВД. Снимки на документе были похожи на фото Чуяна.
В результате, когда журналисты агентства обратились в суд с просьбой пояснить, имел ли Чуян украинский паспорт, им ответили утвердительно.
Оповещаем вас, что лицо с инициалами И.Л. имело паспорт Украины, дело находится в фазе рассмотрения следственным судьёй, — рассказали в суде.
Ранее правоохранительные органы Тивата арестовали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после длительного розыска. Экс-чиновнику вменяют незаконное получение взятки более 340 млн рублей в период с 2012 по 2018 год.