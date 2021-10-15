У задержанного в Черногории Чуяна был украинский паспорт на другую фамилию

Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, задержанный в Черногории, имел при себе и использовал паспорт гражданина Украины на другую фамилию. Мужчину арестовали в Тивате по ордеру РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ Высшего суда в Подгорице.

В октябре черногорский портал Borba опубликовал фото пластиковой карточки временной регистрации и разрешения на работу в Черногории на имя гражданина Украины Игоря Левина с датой рождения 22 июля 1966 года. Документ был выдан черногорским МВД. Снимки на документе были похожи на фото Чуяна.

В результате, когда журналисты агентства обратились в суд с просьбой пояснить, имел ли Чуян украинский паспорт, им ответили утвердительно.

Оповещаем вас, что лицо с инициалами И. Л. имело паспорт Украины, дело находится в фазе рассмотрения следственным судьёй, — рассказали в суде.

Ранее правоохранительные органы Тивата арестовали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после длительного розыска. Экс-чиновнику вменяют незаконное получение взятки более 340 млн рублей в период с 2012 по 2018 год.