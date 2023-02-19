У США лопнуло терпение из-за китайских шаров Госсекретарь Блинкен заявил Ван И, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатом

Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Global Look Press

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил своему коллеге главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, что США не потерпят повторения инцидентов с китайским аэростатом, сообщает пресс-служба госдепартамента. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили этот вопрос на полях международной конференции в Мюнхене. Блинкен подчеркнул, что нарушение суверенитета Соединенных Штатов недопустимо.

Госсекретарь прямо заявил о неприемлемости нарушения суверенитета США и международного права высотным разведывательным аэростатом КНР подчеркнув, что подобные безответственные действия никогда не должны повториться, — передает слова Блинкена пресс-служба госдепа.

Американский дипломат добавил, что аэростатная программа Китая, которая, по оценкам американской стороны, охватывает свыше 40 стран на пяти континентах, была предана международной огласке.

Серия воздушных инцидентов началась 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, Атлантикой. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что Китай использовал сбитый аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны.

Позже заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн заявил, что США таким образом ударили по процессу стабилизации двусторонних отношений между государствами.