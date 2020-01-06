https://static.news.ru/photo/c4375b84-30a3-11ea-b66c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri/flickr.com

Военные, которых турецкая сторона направила в Ливию, проведут обучение бойцов для защиты интересов правительства национального согласия (ПНС). Соответствующую информацию сообщили представители партии президента Турции Реджепа Эрдогана.

Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности как дипломатическим путем, так и на месте, — цитирует ТАСС пресс-секретаря партии Омера Челика.

По мнению сторонников Эрдогана, обученные солдаты будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ливийской национальной армии (ЛНА) удалось захватить несколько районов города Сирт. Солдаты десантировались в порту города и направились в сторону центра.