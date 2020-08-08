Турецкая вакцина от коронавируса получила разрешение на испытания на людях

https://static.news.ru/photo/9c10950c-da59-11ea-87e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Турецкие медики, разработчики одной из вакцин против коронавируса, получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

Турция, наряду с США и Китаем, входит в тройку стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавируса. Две наши вакцины успешно прошли испытания на животных, одна из них получила разрешение на клинические испытания на людях, — приводит слова турецкого лидера Anadolu.

29 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу создания вакцины от коронавируса.

Как заявили 7 августа в российском Минздраве, вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи будет зарегистрирована 12 августа, её производство начнется в сентябре. Первыми вакцину получат врачи и пожилые люди.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса, например формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм, вызывает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее разрабатывают вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной формы SARS-CoV-2, которую нужно вводить через нос. Препарат уже успешно протестировали на трансгенных мышах с человеческой версией гена ACE2.