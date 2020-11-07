Турция ждёт, что новая администрация США прекратит поддержку террористов

https://static.news.ru/photo/663fff50-21b0-11eb-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Турецкие власти рассчитывают, что новая администрация США «прекратит поддержку террористических организаций», заявил вице-президент страны Фуат Октай.

По его словам, сейчас американские власти действуют совместно с террористическими организациями в Сирии.

Как только мы видим угрозу, мы сначала пытаемся вести переговоры, а потом делаем то, что нужно <...> Мы видим по предвыборным декларациям Байдена, что деятельность, начатая в предыдущий период, может продолжаться, — отметил он.

Октай добавил, что после вступления Джо Байдена в должность президента ситуация станет более определённой, поэтому за этим необходимо «внимательно наблюдать», передаёт Kanal 7.

Как писал NEWS.ru, ранее Октай сообщил, что Анкара продолжит добиваться от Вашингтона выдачи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Для достижения этой цели Турция усилит давление на новую администрацию США.