Турция заявила о готовности содействовать решению конфликта на Украине МИД Турции: Анкара готова оказать поддержку Москве и Киеву для завершения конфликта на Украине

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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»

Турция подтверждает готовность оказать всевозможную поддержку Москве и Киеву для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщил МИД республики по итогам состоявшихся в Стамбуле консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и замглавы МИД Турции Седата Онала. В ведомстве отметили, что в ходе консультаций со стороны Турции была отмечена необходимость скорейшего прекращения конфликта на Украине и подчеркнута важность возвращения к переговорам между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

С нашей стороны была отмечена необходимость скорейшего прекращения войны на Украине, подчеркнута важность возвращения к переговорам для поиска справедливого и устойчивого решения этой задачи. Подтверждена наша готовность оказать всевозможную поддержку сторонам в этом направлении, — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой и продолжает обстреливать территории, перешедшие под контроль РФ. По его словам, киевский режим использует террористические методы, организовывая диверсии на объектах жизнеобеспечения, и совершает покушения на местных чиновников.

В свою очередь Зеленский на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал, что никаких дипломатических контактов с Москвой сейчас быть не может. До этого он утверждал, что Киев не станет проводить никаких мирных переговоров с РФ, пока президентом страны является Путин.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским. По мнению турецкого лидера, Путин стал «гораздо мягче» в вопросе переговоров с украинской стороной.