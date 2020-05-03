Турция с 11 мая ослабит карантин по COVID-19

Фото: Xinhua/Global Look Press

Участники международной донорской онлайн-конференции, проходящей под эгидой ВОЗ и Еврокомиссии, за первый день собрали €7,4 млрд на разработку вакцины от коронавируса и других средств борьбы с пандемией COVID-19.

Отличный старт. Только сегодня мы собрали €7,4 млрд, — цитирует ТАСС главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ранее NEWS.ru писал, что Берлин выделит на разработку вакцины от COVID-19 €525 млн....