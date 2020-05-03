Мир

Турция с 11 мая ослабит карантин по COVID-19

20:33, 04 мая 2020 59
Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал ослабление ограничительных мер, введённых из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.

С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье (10 мая. — NEWS.ru) на прогулку смогут выйти люди старше 65 лет, — цитирует Эрдогана ТАСС.

По информации издания, власти страны сняли запрет на въезд и выезд из семи провинций.

Как писал NEWS.ru, коронавирус поразил более 3,5 миллиона человек, за пять месяцев распространившись из китайского города Ухань почти по всему миру.

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