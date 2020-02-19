На фоне интенсивного обстрела Триполи Ливийской национальной армией (ЛНА) Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем объявило о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве. Это означает срыв дипломатического процесса. Фактически Турция как одна из стран, поддерживающая ПНС, сталкивается с той же ситуацией, что в сирийском Идлибе, — безапелляционным военным давлением противоположной стороны. И по этому, и по другому досье Анкара даёт понять, что её терпение подходит к концу.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН Гасан Саламе получил уведомление ПНС о приостановке участия в работе военного комитета в Женеве. Официальный представитель эмиссара и Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Жан Алам сообщил ТАСС, что международная структура «вновь призывает стороны, особенно ЛНА, воздержаться от эскалации и провокаций». В миссии обращают внимание на то, что «ключевое значение для прогресса в межливийском диалоге» имеет «максимальная сдержанность» сторон. Гражданское население и инфраструктура не должны становиться мишенями.

В заявлении правительства в Триполи говорится о том, что вести переговоры бессмысленно на фоне регулярных обстрелов со стороны возглавляемой Халифой Хафтаром ЛНА.

Без постоянно действующего режима прекращения огня, гарантирующего возвращение перемещённых лиц и обеспечение безопасности столицы и других городов, не может быть и речи о переговорах, — отмечается в коммюнике ПНС. — Миру нет места под обстрелами.

Национальная армия Ливии Xinhua/Global Look Press

Днём ранее силы Хафтара нанесли несколько ударов по порту Триполи. По словам представителя ЛНА Халида аль-Махджуба, они уничтожили турецкое судно с вооружением и боеприпасами, якобы предназначавшимися для вооружённых группировок, действующих на стороне ПНС. Однако позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что фрегат в порту Триполи при обстреле не пострадал. По данным ПНС, в результате ударов погибли три человека, пятеро получили ранения. Все они, по словам представителей правительства в Триполи, являются гражданскими лицами.

На этом фоне Национальная нефтяная корпорация Ливии распорядилась эвакуировать на безопасное расстояние танкеры из порта Триполи и отменить все операции по отгрузке нефти во избежание возможной гуманитарной и экологической катастрофы.

Турция неоднократно обещала усилить свою военную поддержку ПНС в случае продолжения наступательных действий со стороны Хафтара. Это касалось как вооружений, так и личного состава. В действительности, на ливийском театре боевых действий Анкара столкнулась с той же ситуацией, что в сирийской провинции Идлиб, в которой остаются лояльные ей формирования сирийской оппозиции. Однако, если наступление на мятежный анклав в Сирии ещё можно детально обсудить с Россией, которая имеет рычаги давления на официальный Дамаск, то Хафтар выглядит более неуправляемым. Он обладает поддержкой других, гораздо более враждебных к Турции государств, и переговорный процесс здесь лишён смысла без их участия.

Идлиб, Сирия Xinhua/Global Look Press

В обеих странах Реджеп Тайип Эрдоган обещает задействовать все военные рычаги. Например, выступая 19 февраля, турецкий лидер в очередной раз заявил, что операция в Идлибе — это лишь вопрос времени, а приготовления к ней завершены.

Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю мощь, — отметил он.

Президент Турции не забыл поиграть и на качестве контактов между Анкарой и Вашингтоном по Идлибу. Он сказал, что у него с президентом США Дональдом Трампом «в любой момент может появиться любого рода солидарность». Очевидно, эти заявления были адресованы Москве, с которой на уровне дипломатов и военных Анкаре так и не удалось договориться.

В Сирии и в Ливии турецкое руководство сталкивается с необходимостью ответа на жёсткие силовые меры оппонентов. В этих условиях даже минимальная дипломатическая поддержка со стороны США способна оказать Анкаре огромную помощь. Однако в ливийском досье опасность создаёт то, что канал коммуникации с Хафтаром неплохо налажен и у самого Вашингтона. Это продемонстрировала недавняя встреча посла США в Ливии Ричарда Норланда с самопровозглашённым фельдмаршалом в Бенгази.