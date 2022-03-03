Догузова: в Турции, Египте и Тунисе готовы принять туристов из РФ

Представители Турции, Египта и Туниса заявили о том, что ждут российских туристов, и выразили заинтересованность в увеличении турпотока из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Она провела переговоры с министрами туризма этих стран, которые заверили её в отсутствии каких-либо ограничений.

Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнёры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов, — сказала Догузова.

Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения государств, которые ввели санкции в отношении России. Туристам, которые уже забронировали туры в недоступные для посещения страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативы.

Россиян призвали обратить внимание на государства, которые не вводили санкций против РФ, включая Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию и Вьетнам, а также изыскивать возможности для внутреннего туризма, который продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры. Однако операторы возлагают надежды на развитие туризма в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Остановилось бронирование туров в Египет и Турцию из-за того, что многие граждане опасаются ограничительных мер и боятся туда лететь.