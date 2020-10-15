Турция 20 минут держала в воздухе борт с главой МИД Греции

Греческие СМИ сообщили, что власти Турции продержали правительственный борт Греции в воздухе 20 минут. Это произошло вечером 14 октября над турецко-иракской границей к северу от Мосула.
По информации телеканала ЭРТ-1, на борту самолёта находился глава МИД Никос Дендиас, возвращавшийся в Афины после визита в Ирак. При приближении лайнера к турецко-иракской границе Анкара отозвала выданное ранее разрешение на пролёт.
Пилот был вынужден снизить высоту и летать кругами. Был риск нехватки топлива. После интенсивных переговоров турецкие власти дали разрешение.
Комментаторы телеканала полагают, что этот шаг свидетельствует о том, что Турция раздражена визитом министра иностранных дел в Ирак. Афины обещают обсудить этот инцидент в Европейском совете.
Отношения Греции с Турцией обострились 12 октября. Анкара отправила к морскому шельфу вблизи греческого острова Кастелоризо свой исследовательский корабль под охранной военных. Греция в ответ привела в боеготовность свой военно-морской флот и ВВС, писал NEWS.ru.
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