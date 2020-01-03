Британское туристическое агентство разместило в Интернете необычную вакансию. Будущий временный сотрудник должен будет отправиться в американский город Орландо (штат Флорида) и в течение трёх недель тестировать лучшие тематические парки.
Приступить к работе любителю экстремального отдыха нужно будет не позднее мая,
Претенденту, которому повезёт, предстоит бесплатно и без очередей кататься на любых аттракционах, смотреть все шоу, пробовать любую местную еду и многое другое. С собой даже можно взять друга или члена семьи. Работнику предоставят камеру, чтобы делать фото и видеоотчёты, а также фитнес-браслет для контроля за самочувствием на аттракционах.
Все расходы — проезд, проживание, аттракционы и питание — за счёт предприятия. Более того, после трёх недель напряжённых и утомительных развлечений турфирма выплатит £3 тысячи (примерно 244 тысячи рублей).
Работнику предстоит предоставить подробный отчёт — от общих впечатлений до описания мест, где можно приобрести сувениры, удачно сфотографироваться или вкусно поесть.
Есть, правда, один нюанс. У потенциального сотрудника должен быть британской паспорт.
Ранее NEWS.ru писал, что тематический парк развлечений «Остров мечты», обустройство которого завершается на юге Москвы, откроется для посетителей 29 февраля. Он станет крупнейшей в Европе крытой тематической площадкой.
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