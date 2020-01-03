https://static.news.ru/photo/b8fbe40e-2fba-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Rasmus/imageBROKER.com/Global Look Press

Британское туристическое агентство разместило в Интернете необычную вакансию. Будущий временный сотрудник должен будет отправиться в американский город Орландо (штат Флорида) и в течение трёх недель тестировать лучшие тематические парки.

Приступить к работе любителю экстремального отдыха нужно будет не позднее мая, сказано на сайте турагентства. В списке для инспекции значатся даже такие всемирно известные парки, как Walt Disney World и Universal Studio.

Претенденту, которому повезёт, предстоит бесплатно и без очередей кататься на любых аттракционах, смотреть все шоу, пробовать любую местную еду и многое другое. С собой даже можно взять друга или члена семьи. Работнику предоставят камеру, чтобы делать фото и видеоотчёты, а также фитнес-браслет для контроля за самочувствием на аттракционах.

Все расходы — проезд, проживание, аттракционы и питание — за счёт предприятия. Более того, после трёх недель напряжённых и утомительных развлечений турфирма выплатит £3 тысячи (примерно 244 тысячи рублей).

Работнику предстоит предоставить подробный отчёт — от общих впечатлений до описания мест, где можно приобрести сувениры, удачно сфотографироваться или вкусно поесть.

Есть, правда, один нюанс. У потенциального сотрудника должен быть британской паспорт.

Ранее NEWS.ru писал, что тематический парк развлечений «Остров мечты», обустройство которого завершается на юге Москвы, откроется для посетителей 29 февраля. Он станет крупнейшей в Европе крытой тематической площадкой.