«Тупиковая ситуация»: Украине предрекли проблемы из-за госдолга США Hill: финансирование Украина откладывается из-за разбирательств в США с госдолгом

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Обозреватель The Hill Брэд Дресс заявил, что военная поддержка и финансовая помощь, которую США оказывают Украине могут прекратиться на неопределенный срок из-за отсутствия решения американских властей по госдолгу. По информации журналиста, по этой причине был отложен следующий раунд финансирования Киева.

Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределенными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьезные разговоры о следующем раунде финансирования, — сказал Дресс.

Публицист указал на заявление представителей Пентагона, которые сообщили о найденной ошибке в учете, которая позволит направить Киеву дополнительные $3 млрд. С учетом ранее выделенных средств, Украина сможет и дальше финансировать работу правительства до сентября, заключил автор.

Ранее обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман заявил, что военная помощь Украине со стороны западных стран находится под угрозой, а саммит «Большой семерки» (G7) в японской Хиросиме может стать высшей точкой поддержки Киева. Журналист пояснил, что западные страны не смогут и дальше оказывать поддержку Киеву в случае провала контрнаступления. Он указал на нарастающее недовольство в США и Европе из-за дефицита боеприпасов, которые поставляются Украине.