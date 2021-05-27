Тунис с 1 июня отменяет ПЦР-тесты и карантин для привитых от COVID

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Туристы, прибывающие в Тунис, с 1 июня могут не делать ПЦР-тесты и не соблюдать карантин, если они переболели коронавирусом или сделали прививку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз премьер-министра страны.

Однако если речь идёт о переболевших COVID путешественниках, то антитела должны быть устойчивыми. Но если у человека был обнаружен вирус, то не менее чем за шесть недель до полёта.

С 1 июня освобождаются от карантина и предоставления отрицательного результата ПЦР-теста прибывающие граждане, полностью вакцинированные от коронавируса и имеющие при себе свидетельство об этом с QR-кодом или документ, полученный от органов здравоохранения, - сообщил премьер Туниса Хишам Машиши.

Те граждане, которые не сделали прививку от коронавируса, должны будут предъявить ПЦР-тест и семь дней провести в самоизоляции. Это распространяется на всех путешественников старше 12 лет.

Обязательными останутся экспресс-тесты на вирус в аэропортах прибытия. Если у пассажира выявят COVID, его отправят на карантин.

Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца попросила у РФ передать ей несколько партий вакцины «Спутник V».