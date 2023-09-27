Трюдо извинился за чествование эсэсовца в парламенте Канады

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки, служившего в дивизии «Галиция». Он заявил, что готов принести извинения перед всем миром, передает ТАСС.

Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду, — сказал Трюдо.

Премьер-министр Канады назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от действий нацистов.

Ранее известный американский комик, актер, сценарист и продюсер Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за скандала с чествованием бывшего бойца СС Ярослава Хунки в парламенте. Он решительно осудил Оттаву и заявил, что произошедшее «за пределами приличия». Известно, что Шнайдер имеет еврейские корни. Актер уточнил, что он отменяет свою поездку в страну в знак протеста. Вместе с тем он напомнил канадским властям, что их предки боролись с нацистами, а они же теперь их чествуют в парламенте.