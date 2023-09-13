Три страны введут ограничения на ввоз зерна с Украины Венгрия, Словакия и Болгария ограничат ввоз зерна с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Венгрия, Словакия и Болгария намерены ввести ограничения на ввоз зерна с Украины на национальном уровне в 2024 году. Это случится, если Еврокомиссия не продлит их на общеевропейском уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна, — написал Надь на своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) после встречи с болгарским коллегой Кирилом Ватевым.

Он отметил, что Румыния согласна с Венгрией о необходимости продлить ограничения на импорт украинского зерна. После встречи с министром сельского хозяйства Словакии Йозефом Бирешом Надь заявил, что Братислава также солидарна с продолжением запрета.

12 сентября правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна с Украины, не дожидаясь решения по этому вопросу Еврокомиссии, которое запланировано на 15 сентября. Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию на фоне заявлений Польши о запрете ввоза украинского зерна.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сообщил, что кабмин страны принял постановление, продлевающее действие запрета на импорт украинского зерна. По его словам, запрет вступит в силу с 15 сентября, независимо от решения Еврокомиссии по данному вопросу. Министр добавил, что данная мера не распространяется на транзит зерна через страну.