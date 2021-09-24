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Три истребителя РФ сопроводили приближающийся к границам бомбардировщик США

15:44, 26 сентября 2021
Три истребителя РФ сопроводили приближающийся к границам бомбардировщик США
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Три истребителя РФ сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном, сообщает Минобороны России. 

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