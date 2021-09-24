Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Читайте нас в Google Новости
Три истребителя РФ сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном, сообщает Минобороны России.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Одноклассники
Telegram
YouTube
Американский сенатор Крис Мерфи считает, что вывод войск США из Афганистана позволит сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем. Об этом сообщается на его сайте.
По словам политика, после вывода войск освободились огромные финансовые, людские и интеллектуальные ресурсы, которые могут быть направлены на решение более перспективных задач.
Мы можем переключиться на схватки, в которых действительно...
Три истребителя РФ сопроводили приближающийся к границам бомбардировщик США