Три истребителя РФ сопроводили приближающийся к границам бомбардировщик США

Американский сенатор Крис Мерфи считает, что вывод войск США из Афганистана позволит сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем. Об этом сообщается на его сайте.

По словам политика, после вывода войск освободились огромные финансовые, людские и интеллектуальные ресурсы, которые могут быть направлены на решение более перспективных задач. Мы можем переключиться на схватки, в которых действительно...