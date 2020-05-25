Три года назад Еврокомиссия предлагала бороться с коронавирусами

https://static.news.ru/photo/01af148a-9ec6-11ea-8697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия ещё в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов. Её предложение не поддержали.

План Еврокомиссии подразумевал активизацию работ над вакцинами и их одобрение в рамках партнёрства «Инициатива по инновационным лекарственным средствам». По мнению еврокомиссаров, эти вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения возможных вспышек заболевания, однако эта идея не нашла поддержки в фармацевтических компаниях.

Как сообщила британская газета The Guardian, несколько крупных мировых фармацевтических компаний отказались заниматься этим, поскольку в отрасли считается, что это менее прибыльно, чем борьба с хроническими заболеваниями.

Сейчас клинические испытания проходят восемь вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, но ни одна из них не даёт гарантий успеха.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Анна Попова ранее рассказала о шести российских прототипах, включённых в перечень кандидатных вакцин ВОЗ.