Три года назад Еврокомиссия предлагала бороться с коронавирусами

Еврокомиссия ещё в 2017 году предлагала фармкомпаниям разрабатывать вакцины от коронавирусов. Её предложение не поддержали.
План Еврокомиссии подразумевал активизацию работ над вакцинами и их одобрение в рамках партнёрства «Инициатива по инновационным лекарственным средствам». По мнению еврокомиссаров, эти вакцины должны быть разработаны и одобрены до возникновения возможных вспышек заболевания, однако эта идея не нашла поддержки в фармацевтических компаниях.
Как
Сейчас клинические испытания проходят восемь вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, но ни одна из них не даёт гарантий успеха.
Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач Анна Попова ранее рассказала о шести российских прототипах, включённых в перечень кандидатных вакцин ВОЗ.
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