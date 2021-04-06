Третья волна коронавируса началась в Канаде

https://static.news.ru/photo/8966c26c-9707-11eb-b37d-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Третья волна пандемии коронавируса в Канаде фактически началась. Об этом заявил председатель правительства страны Джастин Трюдо.

За последнюю неделю медики выявляли в среднем по 5,2 тысячи случаев заражения в сутки. Отмечен также рост количества госпитализаций и переводов пациентов в палаты интенсивной терапии.

По всему миру страны оказываются лицом к лицу с очень серьёзной третьей волной этой пандемии. И прямо сейчас — это Канада, — приводит слова Трюдо «Интерфакс».

По словам политика, он намерен обсудить эпидемическую ситуацию с премьер-министром провинции Онтарио Дагом Фордом. Там из-за всплеска заболеваемости был введён режим частичной изоляции.

Тем временем в Канаде распределили более 10 млн доз вакцин от коронавируса. По словам Трюдо, все желающие из 38 млн жителей страны смогут привиться до конца сентября.

Согласно статистическим данным, за время пандемии в Канаде выявили более 1 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 23,1 тысячи инфицированных скончались, а более 935,5 тысячи пациентов выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в стране.