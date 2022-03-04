Трасс: в G7 согласились отказаться от российского газа

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласились отказаться от российского газа. Она добавила, что главная цель — подрыв российской экономики. Она также выразила в очередной раз свою поддержку Киеву. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл, — заявила Трасс.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нельзя отказаться от поставок газа из России «со дня на день». Но подчеркнул стремление к быстрому сокращению закупок.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине. Она добавила, что российское руководство в настоящее время «фактически отрицает само право Украины на существование».

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле не прозвучали обещания не начинать военную операцию на Украине. Он признался, что санкции, которые ввёл Берлин в отношении Москвы, призваны оказать давление, но они также открывают пространство для дипломатии.