Транспортную блокаду с грузинской столицы снимут 11 мая

https://static.news.ru/photo/56b6ead0-9056-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Грузия откроет въезд и выезд из Тбилиси, закрытый из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Поездки станут возможны с 11 мая, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

Решение приняло правительство республики в связи с улучшением эпидемической ситуации, заявил он во время презентации антикризисного плана по туризму.

Вам известно, что Тбилиси был закрытым городом, а с понедельника (11 мая. — NEWS.ru) все ограничения, связанные с въездом и выездом, будут сняты, — цитирует Гахарию ТАСС.

Грузинская столица, а также города Батуми, Кутаиси и Рустави были закрыты для въезда и выезда 15 апреля. Изначально это решение было принято на 10 дней, затем вопрос открытия городов отложили на неопределённый срок. Общее число жителей в них составляет более 1,6 млн человек.

5 мая, как писал NEWS.ru, было восстановлено транспортное сообщение с Батуми и Кутаиси. Правда, пока передвижение возможно только до наступления комендантского часа.