https://static.news.ru/photo/f507bcf0-204e-11ea-9ab4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США ведёт тесное сотрудничество с Китаем и другими странами в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, власти Соединённых Штатов держат ситуацию с 2019-nCoV под контролем.

На сегодня у нас в стране с этим мало проблем, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в США впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку. Сообщается, что 60-летняя женщина, недавно путешествующая по КНР, заразила своего мужа.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. К 30 января в Китае от вызванной коронавирусом инфекции скончались 170 человек, количество заражённых — 7711 человек.