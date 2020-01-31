США ведёт тесное сотрудничество с Китаем и другими странами в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, власти Соединённых Штатов держат ситуацию с 2019-nCoV под контролем.
На сегодня у нас в стране с этим мало проблем, — заявил он.
Ранее NEWS.ru писал, что в США впервые произошла передача коронавируса от человека к человеку. Сообщается, что 60-летняя женщина, недавно путешествующая по КНР, заразила своего мужа.
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. К 30 января в Китае от вызванной коронавирусом инфекции скончались 170 человек, количество заражённых — 7711 человек.
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