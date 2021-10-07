Трамп заявил, что остановленный им «Северный поток — 2» Байден запустил

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в своё время он остановил строительство газопровода «Северный поток — 2». При этом сменивший его на высшем в стране посту Джо Байден «разрешил» реализацию проекта, отметил политик в эфире Fox News.

Я закрыл трубопровод из России в Европу, а потом пришёл Байден, и одна из первых вещей, которые он сделал, — это открыл этот трубопровод. Но он закрыл наш трубопровод Keystone XL Pipeline... Он его закрыл и разрешил, вероятно, самый большой в мире — из России в Европу и особенно в Германию, — подчеркнул Трамп.

В Белом доме ранее говорили, что считают строительство газопровода «плохой идеей», но от новых санкций к его участникам отказались.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» можно эксплуатировать на основании договорённостей, достигнутых с Вашингтоном. Об этом заявили в правительстве ФРГ. Экстерриториальные санкции, подобные тем, которыми США угрожали проекту, в кабмине отвергают.