О планах Трампа по покупке острова впервые сообщил Wall Street Journal, а позже подтвердили в CNN. Источники в Белом доме отметили: американский лидер заговаривал о такой возможности во время встреч со своими советниками.

Мнения приближённых Трампа о серьёзности его намерений разделились. В то время как часть советников решила, что это очередная шутка эксцентричного лидера, другие объяснили президентскую причуду тем, что он хочет завладеть природными ресурсами Гренландии. Кроме того, Трамп — любитель исторических свершений, поэтому не стоит удивляться, что он рассматривал возможность увеличить американскую территорию на самый большой остров в мире.

Гренландия формально является частью Дании, но обладает широкой автономией. Согласно последней переписи населения, там живёт 56 тыс. человек, большая часть из которых — представители коренного народа инуитов. Основу экономики острова составляет рыболовство, но в начале 2000-х годов началась серьёзная разработка полезных ископаемых, которыми богат остров, например, рубинов.

Трамп не первый американский президент, задумавшийся о покупке Гренландии. По данным CNN, такие планы впервые возникли в 1867 году и снова рассматривались в 1946-ом. Причём в середине прошлого века даже было сделано формальное предложение со стороны американского госсекретаря датским властям. Обосновано это было тем, что остров благодаря своему географическому положению имеет большое стратегическое значение для США, а для Дании, наоборот, служит только обузой. Копенгаген тогда отказал Вашингтону, скептически отнеслись к сообщениям об инициативе Трампа и теперь.

В Гренландии уже существует американская авиабаза Туле, самая северная у США и единственная за полярным кругом. Содержать её недёшево, а персоналу за год командировки туда приходится пройти через все трудности полярной ночи, такого же круглосуточного дня летом, тяжелейших погодных условий и нестабильной связи с большой землей. И всё же база продолжает работу, потому что установленный на ней мощный радар AN/FPS-132 позволяет отслеживать запуск баллистических ракет, в том числе межконтинентальных, и охватывает северную часть России. Кроме того, Туле — это ещё и глубоководный порт.

Несмотря на ключевое значение для США, персонал жалуется, что оборудование на базе устарело и не совершенствовалось с 1960-х годов. Репортёр портала Defense News, побывавший на Туле, рассказал, что взлетно-посадочная полоса базы, хотя она ещё находится в рабочем состоянии, нуждается в ремонте, отдельные ангары заброшены и непригодны для использования.

Отношение Вашингтона к базе Туле в последнее время начало меняться. В тексте Арктической стратегии, опубликованном Пентагоном в июне, замечено, что Россия постепенно усиливает своё присутствие в регионе, модернизируя старые аэродромы и инфраструктуру, создавая новые базы, радары и защитные системы на арктическом побережье.