Трамп во время телефонных переговоров пытался «восхитить» Путина

https://static.news.ru/photo/5e298ed4-baa5-11ea-98da-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп чаще всего плохо готовился к телефонным разговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным, при этом он пытался произвести на него впечатление.

По словам источников из числа бывших и действующих официальных лиц Соединённых Штатов и других стран, якобы американский лидер «по большей части говорил о себе» и о своих успехах в развитии экономики государства.

Также он нелестно отзывался об экс-президентах США, называя их «слабаками» и «глупцами». Больше всего «доставалось» Бараку Обаме и Джорджу Бушу — младшему.

Как утверждают источники, Трамп хотел произвести впечатление на главу России и «рассчитывал на восхищение». Такой подход вызывал обеспокоенность у его помощников. Некоторые из них якобы заявляли, что манера ведения переговоров президента США с лидерами других государств угрожает нацбезопасности страны, передаёт CNN.

Как писал NEWS.ru, источники также сообщили, что Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров оскорблял и унижал канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Великобритании Терезу Мэй. Немецкого политика он называл «глупой» и обвинял её в том, что она находится под влиянием Москвы. Британского политика глава Белого дома критиковал за бесхарактерность в отношении Brexit, называя «дурой». Собеседники телеканала отметили, что речи американского лидера порой были «почти садистскими».