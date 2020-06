Трамп во время телефонных переговоров пытался «восхитить» Путина

Фото: White House/via Globallookpress.com

Китайские учёные выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.

Исследование опубликовано в американском научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. Штамм G4 EA H1N1, о котором идёт речь, выявили в ходе наблюдения за свиньями. С 2011 по...