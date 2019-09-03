Президент США Дональд Трамп снова обвинил мэра Лондона Садика Хана в некомпетентности.
Ранее Хан заявил, что американский лидер отменил свою поездку в Польшу, куда был приглашён для участия в мероприятиях в честь 80-летия начала Второй мировой войны, из-за того, что «был занят борьбой с ураганом с поля для гольфа».
Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф, — написал глава США в своём Twitter.
The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on....
Трамп заявил, что лондонскому градоначальнику следует заняться борьбой с преступностью в столице Великобритании. Он назвал Хана ужасным мэром и отметил, что тот не должен вмешиваться в дела Штатов. В Польшу глава Белого дома не смог приехать из-за мощного урагана.
Как писал News.ru, Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем идут очень хорошо.