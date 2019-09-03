https://static.news.ru/photo/4cefb92a-ce76-11e9-81db-fa163e074e61_660.jpg Садик Хан Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова обвинил мэра Лондона Садика Хана в некомпетентности.

Ранее Хан заявил, что американский лидер отменил свою поездку в Польшу, куда был приглашён для участия в мероприятиях в честь 80-летия начала Второй мировой войны, из-за того, что «был занят борьбой с ураганом с поля для гольфа».

Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф, — написал глава США в своём Twitter.

The incompetent Mayor of London, Sadiq Khan, was bothered that I played a very fast round of golf yesterday. Many Pols exercise for hours, or travel for weeks. Me, I run through one of my courses (very inexpensive). President Obama would fly to Hawaii. Kahn should focus on.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2019 г.

Трамп заявил, что лондонскому градоначальнику следует заняться борьбой с преступностью в столице Великобритании. Он назвал Хана ужасным мэром и отметил, что тот не должен вмешиваться в дела Штатов. В Польшу глава Белого дома не смог приехать из-за мощного урагана.

Как писал News.ru, Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединёнными Штатами и Китаем идут очень хорошо.