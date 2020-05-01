Трамп призвал губернатора Мичигана к диалогу с жителями

Ранее, по данным СМИ, в ряде штатов протесты с требованием отменить в стране режим самоизоляции инициировали организации, выступающие за свободное ношение гражданами оружия, и представители консервативного крыла Консервативной партии. Например, в Мичигане — жена местного депутата Мешон Мэддок, которая входит в избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа.
Как сообщал NEWS.ru ранее, жители США массово вышли на акции протеста с требованием отменить карантин из-за COVID-19. Митинги прошли в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине. Большинство протестующих говорили о том, что им необходима работа.