Трамп призвал губернатора Мичигана к диалогу с жителями

https://static.news.ru/photo/5f00455a-8bbb-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Global Look Press

Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер должен пойти на диалог с протестующими против ограничительных мер местными жителями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Губернатору Мичигана следует сдать назад и потушить огонь, — написал он в Twitter.

Глава Белого дома назвал протестующих хорошими людьми и призвал провести с ними переговоры.

The Governor of Michigan should give a little, and put out the fire. These are very good people, but they are angry. They want their lives back again, safely! See them, talk to them, make a deal. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2020

Ранее, по данным СМИ, в ряде штатов протесты с требованием отменить в стране режим самоизоляции инициировали организации, выступающие за свободное ношение гражданами оружия, и представители консервативного крыла Консервативной партии. Например, в Мичигане — жена местного депутата Мешон Мэддок, которая входит в избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа.

Как сообщал NEWS.ru ранее, жители США массово вышли на акции протеста с требованием отменить карантин из-за COVID-19. Митинги прошли в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине. Большинство протестующих говорили о том, что им необходима работа.