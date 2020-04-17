В США прошли акции протеста против карантина

Жители США массово вышли на акции протеста с требованием отменить карантин из-за COVID-19. Митинги прошли в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине.
Большинство протестующих говорили о том, что им необходима работа. Они не могут находиться дома без средств к существованию. За последний месяц заявки на пособие по безработице подали около 22 млн человек. На некоторых были кепки с лозунгами «Сделай Америку снова великой!».
Ранее в Белом доме заявили, что выход из карантина будет осуществляться в три этапа.
Как писал NEWS.ru, это уже не первые протесты в США из-за пандемии коронавируса. Американцы сравнили режим самоизоляции с тиранией.
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