В США прошли акции протеста против карантина

https://static.news.ru/photo/dbedb534-8256-11ea-91fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Gritchen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители США массово вышли на акции протеста с требованием отменить карантин из-за COVID-19. Митинги прошли в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине.

Большинство протестующих говорили о том, что им необходима работа. Они не могут находиться дома без средств к существованию. За последний месяц заявки на пособие по безработице подали около 22 млн человек. На некоторых были кепки с лозунгами «Сделай Америку снова великой!».

Ранее в Белом доме заявили, что выход из карантина будет осуществляться в три этапа.

Как писал NEWS.ru, это уже не первые протесты в США из-за пандемии коронавируса. Американцы сравнили режим самоизоляции с тиранией.