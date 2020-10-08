Трамп пригрозил Китаю последствиями за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп снова пообещал, что Китай «заплатит» за распространение коронавируса.
Об этом хозяин Белого дома
Это не ваша ошибка, что это случилось. Это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром, — сказал Трамп.
Он и прежде много раз обвинял Пекин в том, что тот не предупредил мир о серьёзности и масштабах вспышки инфекции. В Китае такие обвинения называют лишенными оснований.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лечащий врач президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Шон Конли заявил: во взятом у политика 5 октября анализе крови выявили антитела к коронавирусу. По его словам, на протяжении последних суток медики не наблюдают у главы государства симптомов COVID-19, а высокой температуры не было уже больше четырёх дней.
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