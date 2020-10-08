Трамп пригрозил Китаю последствиями за распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/a35a05f2-08f1-11eb-a86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова пообещал, что Китай «заплатит» за распространение коронавируса.

Об этом хозяин Белого дома заявил в видеообращении, которое разместил в Twitter.

Это не ваша ошибка, что это случилось. Это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром, — сказал Трамп.

Он и прежде много раз обвинял Пекин в том, что тот не предупредил мир о серьёзности и масштабах вспышки инфекции. В Китае такие обвинения называют лишенными оснований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лечащий врач президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Шон Конли заявил: во взятом у политика 5 октября анализе крови выявили антитела к коронавирусу. По его словам, на протяжении последних суток медики не наблюдают у главы государства симптомов COVID-19, а высокой температуры не было уже больше четырёх дней.