https://static.news.ru/photo/3f1c8dc6-ceeb-11e9-8165-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны. Именно так истолковали его комментарий большинство журналистов.

Видеозапись опубликовал в Twitter журналист издания Vox. Там Трампа спрашивают, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной этого события.

У меня отличное сообщение для Польши — Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь... Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми, — ответил президент США.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7 — Aaron Rupar (@atrupar) 2 сентября 2019 г.

1 сентября в Польше прошли масштабные мемориальные мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны. Варшава пригласила страны НАТО, в том числе Германию, но не позвала Россию. Ранее польский вице-премьер Яцек Сасин объяснил это тем, что поляки считают неуместным отмечать годовщину вооружённой агрессии в отношении Польши «с участием лидера, действующего сегодня подобным образом по отношению к соседу», писал News.ru.

1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, также в боевых действиях на стороне Третьего рейха приняла участие Словакия. Это спровоцировало объявление им войны со стороны Англии, Франции и прочих стран, имевших с Польшей союзнические обязательства.