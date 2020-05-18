Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Президент США Дональд Трамп направил письмо директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу. В нём содержится угроза прекращения американской стороной финансирования данной структуры.
Также глава Белого дома заявил о возможном отказе США от членства в ВОЗ. Ситуация может измениться в другую сторону, если организация в течение 30 дней даст гарантию проведения реформ, которых требует от неё Вашингтон,
Трамп добавил, что разбирательство, которое провела его администрация, подтвердило провальные меры ВОЗ, предпринятые из-за вспышки коронавируса. Кроме того, отсутствие независимости организации от Китая политик назвал настораживающим.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп снова заявил о претензиях к ВОЗ. Он назвал её марионеткой в руках Пекина. Политик отметил, что организация в последнее время плохо работала. Глава Белого дома принял решение отказаться от выступления на ассамблее здравоохранения, которую организовала ВОЗ.
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