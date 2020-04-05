Трамп посоветовал американцам готовиться к самой трудной неделе

https://static.news.ru/photo/42a40ad2-773d-11ea-9d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Предстоящая неделя в США станет самой тяжёлой в плане развития ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По мнению Трампа, ближайшие дни страну ждёт большое количество новых смертей. При этом он считает, что к Пасхе нужно ослабить режим самоизоляции, поскольку страну нельзя держать под замком на протяжении нескольких месяцев.

Мы должны снова открыть нашу страну, — цитирует его Би-би-си.

Он пообещал штатам с большой смертностью помощь военных, но выступил против инициативы обязательного ношения масок всеми гражданами.

Как писал NEWS.ru Трамп заявил о вводе тысячи медицинских военнослужащих в штат Нью-Йорк для борьбы с пандемией коронавируса.