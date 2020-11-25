Трамп помиловал экс-советника по нацбезопасности Флинна

https://static.news.ru/photo/116baf0c-2f6f-11eb-9ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Harrer/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп издал указ о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, ставшего фигурантов громкого дела о предполагаемых связях команды действующего главы Белого дома с Москвой.

О помиловании Флинна Трамп написал в своём Twitter. Президент США, в частности, назвал этот факт «честью для себя».

Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Поздравления ему и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения, — написал Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Как сообщал NEWS.ru, летом этого года источники в окружении Дональда Трампа заявили, что команда действующего главы государства хотела бы заручиться поддержкой генерала в отставке Майкла Флинна перед выборами.

Дело в отношении Флинна расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года. На тот момент он работал помощником главы государства по безопасности. Позже его обвинили в даче ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России Сергеем Кисляком, о содержании которой солгал, как считают в ФБР.