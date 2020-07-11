Окружение Трампа хочет заручиться поддержкой Флинна перед выборами

https://static.news.ru/photo/d21a2c80-c398-11ea-ae44-fa163e074e61_660.jpg Майкл Флинн Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Окружение президента США Дональда Трампа надеется заручиться поддержкой бывшего помощника по национальной безопасности, генерала в отставке Майкла Флинна перед выборами. В 2016 году военный стал «звездой предвыборной кампании» республиканца. Сейчас он может помочь американскому лидеру повторить успех.

Журналисты Politico пообщались с ближайшими сторонниками Трампа. Они возлагают большие надежды на бывшего генерала. Дело в отношении Флинна расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года. На тот момент он работал помощником главы государства по безопасности. Позже его обвинили в даче ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России Сергеем Кисляком, о содержании которой солгал, как считают в ФБР.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Праймериз уже прошли. На них ожидаемо победили действующий глава государства Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент Джо Байден от Демократической. Сами выборы в США проходят в два этапа: сначала проводится всеобщее голосование и победителю достаются все выборщики от данного штата, затем они собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей. 6 июля Верховный суд США запретил выборщикам голосовать за президента вопреки воле штатов (ранее случались прецеденты, так как прямого запрета в конституции на это не было).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Глава Белого дома уже заявил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу. Он назвал своего бывшего помощника «прекрасным человеком».