Окружение Трампа хочет заручиться поддержкой Флинна перед выборами

Окружение президента США Дональда Трампа надеется заручиться поддержкой бывшего помощника по национальной безопасности, генерала в отставке Майкла Флинна перед выборами. В 2016 году военный стал «звездой предвыборной кампании» республиканца. Сейчас он может помочь американскому лидеру повторить успех.
Журналисты Politico
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Праймериз уже прошли. На них ожидаемо победили действующий глава государства Дональд Трамп от Республиканской партии и бывший вице-президент Джо Байден от Демократической. Сами выборы в США проходят в два этапа: сначала проводится всеобщее голосование и победителю достаются все выборщики от данного штата, затем они собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей. 6 июля Верховный суд США запретил выборщикам голосовать за президента вопреки воле штатов (ранее случались прецеденты, так как прямого запрета в конституции на это не было).
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Глава Белого дома уже заявил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу. Он назвал своего бывшего помощника «прекрасным человеком».
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