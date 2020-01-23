Президент США Дональд Трамп заявил, что план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке будет обнародован до встречи американского лидера с главой Израиля Биньямином Нетаньяху, намеченной на 28 января.
Также хозяин Белого дома выразил уверенность в эффективности анонсированного плана и добавил, что этот вопрос уже обсуждался с представителями Палестины,
Я уверен, они сначала могут отреагировать отрицательно, но на самом деле это очень положительно для них, - резюмировал Трамп.
Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Ираке. Также их беседа коснулась угроз Ирана и провокаций, которые происходят в регионе.
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