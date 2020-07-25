Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

https://static.news.ru/photo/d8f9a7d6-cf7f-11ea-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthew Hatcher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Техасе, пострадавшем от урагана «Ханна», сообщил Белый дом.

Сегодня президент... объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился об оказании федеральной помощи, — цитирует РИА Новости сообщение администрации Белого дома.

Отмечается, что ураган «Ханна» вышел на побережье Техаса 25 июля, а затем начал слабеть. Когда он достиг побережья, его скорость составляет 3 м/с, а скорость ветра в пределах самого явления — 35,7 м/с.

Как писал NEWS.ru ранее, компания American Electric Power сообщила о массовом отключении электроснабжения в Техасе. Причиной стал приближающийся ураган «Ханна». По данным организации, в городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тысячи потребителей, а в соседнем Мак-Аллене — около 1,6 тысячи.