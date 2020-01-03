Президент США Дональд Трамп объяснил убийство Сулеймани желанием прекратить войну с Ираном. Убийство генерала вовсе не означает развязывание войны, пояснил Трамп.
Заявление прозвучало в ходе выступления американского лидера перед журналистами в его поместье Мар-а-Лаго.
Мы предприняли действия вчера вечером, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну, — транслирует выступление Трампа телеканал CNN.
Ранее NEWS.ru сообщал, что США определили цели новых ударов по Ирану на случай, если Тегеран решит рассчитаться за смерть генерала Сулеймани. Об этом предупредил глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.