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США определили цели новых ударов по Ирану на случай, если Тегеран решит рассчитаться за смерть генерала Сулеймани. Об этом предупредил глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Американский лидер заявил, что американские вооружённые силы — самые мощные в мире, и уж если «американцы окажутся под угрозой», то цели определены, транслирует выступление президента телеканал CNN. И я готов...