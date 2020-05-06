Трамп назвал сроки создания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/bac4d744-8f39-11ea-9115-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый день получает данные о работе фармацевтических компаний над созданием вакцины от коронавируса. По его словам, американские специалисты надеются, что справятся с задачей до конца 2020 года.

Уверен ли я? Я ни в чём не могу быть уверен, — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу ABC.

При этом Трамп добавил, что у работы над созданием препарата «есть отличные шансы» на успех.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусной инфекцией граждан, поскольку американские тесты на выявление болезни самые лучшие в мире. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, отметивший, что другие страны отстают от США в уровне тестирования.