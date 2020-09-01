Трамп назвал фейком сообщение о своих микроинсультах

https://static.news.ru/photo/9b8b620c-ec6e-11ea-b79b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение о том, что в 2019 году он перенёс несколько микроинсультов.

Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов, — написал он в своём Twitter.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020

Таким образом он прокомментировал сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что в ноябре 2019 года, когда президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры.

При этом Трамп не забыл назвать эту новость фейкньюзом. Кроме того, он подпустил шпильку в адрес кандидата-демократа Джо Байдена: «возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!».

Ранее сообщалось, что врачи госпиталя имени Уолтера Рида в Мэриленде проверяли у Трампа состояние органов зрения, слуха, обоняния, обследовали щитовидную железу, лёгкие, сердце, пищевод, кожу и опорно-двигательный аппарат, а также мозг.

Как писал NEWS.ru, Трамп на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джозефа Байдена. По его словам, тот плохо соображает.