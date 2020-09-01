Трамп назвал фейком сообщение о своих микроинсультах

Президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение о том, что в 2019 году он перенёс несколько микроинсультов.
Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов, — написал он в своём Twitter.
It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!
Таким образом он прокомментировал сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что в ноябре 2019 года, когда президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры.
При этом Трамп не забыл назвать эту новость фейкньюзом. Кроме того, он подпустил шпильку в адрес кандидата-демократа Джо Байдена: «возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!».
Ранее сообщалось, что врачи госпиталя имени Уолтера Рида в Мэриленде проверяли у Трампа состояние органов зрения, слуха, обоняния, обследовали щитовидную железу, лёгкие, сердце, пищевод, кожу и опорно-двигательный аппарат, а также мозг.
Как писал NEWS.ru, Трамп на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире раскритиковал своего соперника по ноябрьским выборам главы государства Джозефа Байдена. По его словам, тот плохо соображает.