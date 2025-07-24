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24 июля 2025 в 15:28

«Торговые войны»: стало известно, как политика Трампа сыграет против него

Журналист Сарапина: политика Трампа в отношении союзников добром не кончится

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политика президента США Дональда Трампа в отношении союзников из ЕС добром не кончится, убеждена колумнист РИА Новости Надежда Сарапина. По ее словам, договоренности главы Белого дома больше похожи на ультиматум и невыгодны Европе. Журналист допускает, что ситуация грозит выйти из-под контроля в любой момент.

Тем временем президент США расширяет торговые войны. Кроме ЕС, под 30-процентные пошлины попадает Мексика. На очереди Индия. Правда, в интервью Real America's Voice Трамп сообщил, что эти страны близки к соглашению, — отмечает Сарапина.

Журналист указывает, что до определенности с Канадой США еще далеко. Договоренность с Китаем она сочла шаткой, напомнив, как в середине мая Вашингтон и Пекин условились взаимно снизить сборы до 10% на 90 дней. Однако США продолжают брать 30% в рамках пошлины Трампа. По мнению Сарапиной, «масла в огонь» подливает то, что американский лидер может применить закон о противодействии противникам Америки против покупателей российских энергоресурсов, включая ЕС и КНР.

Ранее в Германии отметили, что президент России Владимир Путин разочарован сложившимися отношениями с американским коллегой. По данным журналистов, в Кремле рассчитывали на иное развитие событий, но ожидания не оправдались.

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