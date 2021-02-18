Толстой заявил об угрозе исключения России из ЕСПЧ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/df54376a-71e9-11eb-8be4-96000091f725_660.jpg Пётр Толстой Фото: duma.gov.ru

Отказ исполнить требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по освобождению оппозиционера Алексея Навального может привести к тому, что он начнёт процедуру исключения из организации России. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить». Глава Минюста России Константин Чуйченко назвал это требование грубым вмешательством в дела страны и заявил, что требование «заведомо неисполнимо», так как противоречит российскому законодательству.

Толстой заявил, что не исключён скорый запуск чрезвычайного трёхстороннего механизма Совета Европы, который даёт возможность вывести РФ из ЕСПЧ из-за отказа Москвы исполнить требование об освобождении Навального.

Мы к этому готовы, — цитирует Толстого НСН.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 2 февраля суд заменил политику условное наказание по делу «Ив Роше» тюремным заключением сроком на два года и восемь месяцев.

Как сообщал NEWS.ru, Навальному назначили два судебных слушания на один день — на 20 февраля. Оба заседания пройдут в здании Бабушкинского суда, в том числе выездное заседание Мосгорсуда по апелляции об отмене решения о реальном сроке.