Тимошенко заявила о готовности войти в коалицию со «Слугой народа»

https://static.news.ru/photo/708367ec-85cc-11eb-9866-96000091f725_660.jpg Фото: YuliaTymoshenko/facebook.com

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что её политическая сила готова войти в коалицию с пропрезидентской фракцией «Слуга народа». Однако активных переговоров пока нет.

Депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец заявил, что Тимошенко и президент Украины Владимир Зеленский с 2020 года ведут переговоры о коалиции в Верховной раде.

Могу сказать, что определённое время переговоры шли. Я могу сказать, что моё предложение ради того, чтобы спасти ситуацию, остаётся у них на столе. Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины. <...> Я думаю, что активных переговоров нет, — цитирует Тимошенко РИА Новости.

Партия «Батькивщина» готова помогать власти «возрождать» страну. Тимошенко призвала к созданию сильного национального правительства и не слушать советы, которые дальше толкают страну к ликвидации экономики.

Я сказала, если президент готов изменить стратегию управления страной с такого внешнего, бессмысленного управления против интересов украинцев на национальную политику, которая будет поднимать целые сферы <...>, я готова стать рядом с вами и разделить ответственность, вся моя команда готова быть рядом, — резюмировала Тимошенко.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала Верховную раду за продление действия закона об особом статусе Донбасса. Она назвала решение депутатов малодушием. По мнению Тимошенко, продлением закона парламент «превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путём».