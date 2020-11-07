Тимошенко сообщила о стратегии по уничтожению украинцев

https://static.news.ru/photo/b4e46318-2097-11eb-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о существовании на Украине стратегии уничтожения украинцев. По её мнению, всё началось ещё во времена Петра Порошенко.

С того момента, как на Украине во время предыдущего президента началась медицинская реформа Ульяны Супрун, начался процесс, по сути, уничтожения украинской нации, — отметила политик в эфире телеканала «112 Украина».

Тимошенко указала, что коронавирус распространяется, а в стране не хватает больничных коек, поскольку при Петре Порошенко закрыли более 350 медицинских учреждений. Это, а также другие мероприятия медицинской реформы, «поставили украинцев на грань выживания», подчеркнула лидер «Батькивщины».

Я хочу вам сказать, что я, как дважды премьер-министр, вижу, к сожалению, начиная с правления предыдущего президента, стратегию по сути на минимизацию украинцев на нашей собственной земле, — заявила Тимошенко.

Она добавила, что нынешние власти Украины выделили на борьбу с коронавирусом 66 млрд гривен, однако фактически ничего не сделали для противодействия COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает штрафы за нахождение в общественных местах — зданиях и транспорте — без масок. Размер взысканий будет составлять от 170 до 255 гривен (около $6–9). Документ вступит в силу после подписания его президентом страны Владимиром Зеленским.