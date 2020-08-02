Тимошенко назвала «трагическую ошибку» украинцев

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Депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что выбор действующей власти был ошибкой украинцев.

Исправить ошибку жители страны смогут осенью, когда на Украине состоятся региональные выборы, отметила Тимошенко в эфире канала «112 Украина».

Если мы поняли, что была допущена тяжёлая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить, — сказала нардеп.

Она подчеркнула, что в настоящее время почти 70% украинцев уверены в ошибочности пути, которым движется киевская власть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по решению органа, который напрямую подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому, будет повышена цена на газ. Об этом в разговоре с журналистами рассказала политик Юлия Тимошенко. По её словам, стоимость топлива вырастет на 7%. Как подчеркнула глава «Батькивщины», у данного шага нет оснований.