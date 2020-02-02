Юлия Тимошенко оригинальным образом отреагировала на высказывание депутата партии «Слуга народа» Евгения Брагара. Тот посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за коммуналку.
Экс-кандидат на пост президента Украины опубликовала объявление о продаже партии сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа».
Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая, — сказано в объявлении, которое Тимошенко разместила на своей странице в Facebook.
Вырученные средства, добавила политик, можно пустить от на избавление страны от невежества и цинизма. Представители партии пали настолько низко, пояснила Тимошенко.
Вопрос о том, как ей прожить на небольшую пенсию, задала Брагару пожилая женщина в эфире телеканала «112 Украина». В ответ на это депутат посоветовал ей что-нибудь продать, например, собаку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство» из-за чего её «все используют, как хотят».
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