https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Юлия Тимошенко оригинальным образом отреагировала на высказывание депутата партии «Слуга народа» Евгения Брагара. Тот посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за коммуналку.

Экс-кандидат на пост президента Украины опубликовала объявление о продаже партии сторонников Владимира Зеленского «Слуга народа».

Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Оптом. Цена символическая, — сказано в объявлении, которое Тимошенко разместила на своей странице в Facebook.

Вырученные средства, добавила политик, можно пустить от на избавление страны от невежества и цинизма. Представители партии пали настолько низко, пояснила Тимошенко.

Вопрос о том, как ей прожить на небольшую пенсию, задала Брагару пожилая женщина в эфире телеканала «112 Украина». В ответ на это депутат посоветовал ей что-нибудь продать, например, собаку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По её словам, страна уже давно попала под внешнее «кураторство» из-за чего её «все используют, как хотят».