Тихановская придумала план подпольной борьбы с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/46a68692-d127-11eb-b397-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: twitter.com/tsihanouskaya

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская рассказала в своём Telegram-канале о плане «Перамога» («Победа»), который направлен на подпольную борьбу с президентом страны Александром Лукашенко.

Он заключается в создании специального чат-бота, который позволит массового рассылать уведомления людям, действующим в подполье, для «восстановления законности в стране».

План «Перамога» создан для сбора людей, которые действуют в подполье, — чтобы они получали возможность координироваться друг с другом, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста, — сообщила Тихановская.

Она подчеркнула, что основной упор в чат-боте направлен на безопасность, поэтому вся информация в нём будет зашифрована.

В мае Тихановская анонсировала подготовку новой волны протестов против режима действующего президента страны Александра Лукашенко. По её словам, глава государства превратил страну в «тёмное пятно» на карте. Оппозиционеры призвали мировое сообщество поспособствовать белорусам в решении их внутригосударственных проблем. Они назвали законного президента страны «международным террористом».