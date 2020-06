The Rolling Stones угрожают Трампу судебным иском за использование их песни

https://static.news.ru/photo/c95137f8-b928-11ea-8a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Fiuza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская группа The Rolling Stones выпустила официальное предупреждение президенту США Дональду Трампу в связи с тем, что он использует их музыку для предвыборных митингов. Речь идёт о легендарной You Can’t Always Get What You Want («Ты не можешь всегда получать то, что хочешь»).

Как сообщает Deadline, представители музыкантов работают с крупнейшей организацией по защите авторских прав BMI.

BMI уведомила штаб Трампа от имени Stones о том, что несанкционированное использование их песен будет являться нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует это, то столкнётся с иском, — приводит издание слова юристов.

You Can’t Always Get What You Want играла на прошлой неделе на митинге в Талсе, штат Оклахома. Представители британской группы уже предупреждали Трампа о недопустимости использования их музыки в предвыборной агитации. Примечательно, что Трамп постоянно включал этот хит и во время президентской кампании 2016 года.

Песня впервые вышла в 1968 году. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил её на 100-е место своего списка «500 величайших песен всех времён». Последний её куплет заканчивается словами «Ты не можешь всегда получать то, что хочешь,/ Но если однажды постараешься, то можешь просто обнаружить,/ Что получаешь всё, что тебе нужно».

Многие музыканты, такие как Нил Янг и Aerosmith, также возражают против использования их песен в избирательной кампании Трампа. Ранее последовало аналогичное заявление от семьи покойного Тома Петти, песню которого «Я не отступлю» Трамп включил на своём митинге в Оклахоме.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа выступает Джо Байден.

Как ранее писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Джо Байден.