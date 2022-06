Полиция Китая пользуется технологиями, которые обрабатывают обширные данные наблюдения для прогнозирования преступлений и протестов до того, как они произойдут, заявила газета The New York Times, изучив более 100 тысяч тендеров. По данным издания, КНР следит за гражданами на углах улиц, с потолков метро, в вестибюлях отелей и многоквартирных домах. The NYT считает, что телефоны китайцев также отслеживаются, как и их покупки и онлайн-чаты, которые подвергаются цензуре.