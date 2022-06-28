The NYT: Китай ведет тотальную слежку, чтобы прогнозировать преступления

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Полиция Китая пользуется технологиями, которые обрабатывают обширные данные наблюдения для прогнозирования преступлений и протестов до того, как они произойдут, заявила газета The New York Times, изучив более 100 тысяч тендеров. По данным издания, КНР следит за гражданами на углах улиц, с потолков метро, в вестибюлях отелей и многоквартирных домах. The NYT считает, что телефоны китайцев также отслеживаются, как и их покупки и онлайн-чаты, которые подвергаются цензуре.

В глазах китайского правительства они нацелены на потенциальных нарушителей спокойствия — не только тех, у кого криминальное прошлое, но и на уязвимые группы, включая этнические меньшинства, рабочих-мигрантов и людей с психическими заболеваниями, — говорится в материале.

Издание отмечает, что прогнозы такой технологии строятся на данных о ежедневной активности людей, среди которых находятся закономерности и отклонения. Несмотря на возможность ошибки, полиция зачастую преподносит полученные данные как «триумф». Известно несколько «жертв» таких технологий.

Как указывает газета, в 2020 году власти южного Китая отклонили просьбу женщины переехать в Гонконг, чтобы быть со своим мужем, после того как программное обеспечение предупредило их, что брак является подозрительным: пара мало переписывалась, редко проводила время вместе, а праздники «возлюбленные» отмечали по отдельности. Полиция сделала вывод, что союз был фиктивным и требовался для миграции.

В 2020 году в северном Китае полиция получила уведомление о проникновении мужчины в жилой комплекс с разными попутчиками, что тоже стало причиной расследования. СМИ сообщали, что правоохранители в итоге обнаружили, что китаец был частью финансовой пирамиды.

Согласно некоторым документам о закупках, среди людей, за которыми устанавливали слежку, были граждане с психическими заболеваниями, осужденные преступники, беглецы, наркоманы, попрошайки, подозреваемые в терроризме, политические агитаторы и «угрожающие социальной стабильности». Другие системы нацелены на рабочих-мигрантов, праздную молодежь (подростков без школы или работы), этнические меньшинства, иностранцев и лиц, инфицированных ВИЧ.

Отмечается, что технологии слежки применяются не ко всем гражданам. В некоторых тендерах есть ссылки на «красный список» — тех, кого системы наблюдения должны игнорировать. В них указаны люди, которым требуется сохранение приватности или «ВИП-защита»: в одном из документов уточняется, что речь идет о госслужащих.

Ранее NEWS.ru проводил расследование о том, как в Москве создаётся крупнейшая в мире система наблюдения и идентификации лиц. В качестве официального предназначения в рамках «Безопасного города» власти указывали задержание подозреваемых в преступлениях и отслеживание правонарушений, однако были и признаки, указывающие, что столичное видеонаблюдение используется для слежки за оппозиционерами.