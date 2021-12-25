The Independent: россиян и украинцев объединяют традиционные ценности

Британская газета The Independent в своей статье «Что будет с Россией через 30 лет?» сравнила мировоззрения россиян и украинцев. В материале, опубликованном на сайте издания, британские журналисты считают, что Украину и Россию объединяет «врождённый социальный консерватизм». Взгляды соседних государств больше близки к мировоззрению таких стран, как Польша или Венгрия, чем к ценностям Западной Европы.

Врождённый социальный консерватизм <...> роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии, — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели со взглядами жителей Западной Европы, — сообщается в публикации.

Журналисты также затронули тему молодого поколения, которое, возможно, повлияет на отношение к традиционным ценностям. Однако в The Independent считают, что молодые россияне не откажутся от патриотического отношения к родине.

Россияне до сих пор воспринимают свою страну как великую державу, что является отражением их мощного патриотизма, — добавляют британские журналисты.

Ранее президент Владимир Путин своим указом внёс изменения в положение о государственных наградах России. Согласно ему, одним из оснований для присуждения таких наград могут быть заслуги в духовно-нравственном и гражданском-патриотическом воспитании молодёжи.

В указе отмечается, что за достижения в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к истории и традициям России, готовности обеспечить безопасность личности, общества и государства наград могут быть удостоены военные образовательные организации и учебные заведения МВД.